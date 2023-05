Homem é condenado a 21 anos por matar rival a facadas e pauladas em Manaus

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas condenou a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado, Paulo Roberto do Nascimento, o "Beto", por matar a facadas e pauladas Leandro Oliveira Anajosa, no bairro Terra Nova 3, na zona norte.

O crime ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2015 e foi cometido na rua Beco das Pedras,com a ajuda de dois homens, identificado como Paulo César do Nascimento, conhecido como “Paulo Cabeça”, e um terceiro homem conhecido por “Coari”.

De acordo com as investigações, no dia do crime, por volta das 19h30, Beto, Paulo Cabeça e Coari, surpreenderam e atacaram com facadas e pauladas Leandro o matando no local.

O motivo do crime teria sido uma discussão ocorrida entre os acusados e a vítima, dias antes. Paulo Cesar do Nascimento e Coari não foram localizados pela Polícia Civil e, por isso, não chegaram a ser denunciados pelo Ministério Público do Estado do Amazonas.

Beto, por sua vez, estava morando atualmente em Goiás e participou do júri por videoconferência.