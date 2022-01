A Grande Família enfatiza ser contra realização de Carnaval em Manaus

Manaus/AM - O presidente da escola de Samba A Grande Família, Luiz Gilberto Ferreira Lima, quer saber, porque a insistência da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma), em realizar o desfile mesmo que sem público, em um cenário epidemiológico tão grave, como atualmente estamos vivendo em Manaus.

De acordo com os órgãos de saúde, o cenário é preocupante e requer uma atenção especial. A Grande Família se preocupa com a integridade de seus brincantes e foliões e não concorda com tal decisão, uma vez que, se trata de uma decisão arbitrária que não condiz com a realidade exposta pelos órgãos responsáveis pela saúde do Amazonas.

Ressaltando, que essa decisão quebra um acordo firmado entre as escolas do grupo especial que optaram em um reunião entre os presidentes por uma outra decisão. O que leva crê, que essa decisão no mínimo é estranha, deixando outras agremiações em dúvida a respeito dessa urgência de haver desfile das escolas de samba, mesmo que sem público.

"Estamos atravessando uma situação preocupante na capital, sobretudo com o aumento de casos e com a chegada da variante ômicron, que só nessa semana foram confirmados 22 casos, o momento é de pensar nas pessoas e nos nossos foliões. Estamos na hora de se cuidar, e quando tudo normalizar, podemos pensar em carnaval" ressalta Luiz Gilberto Ferreira Lima que volta a presidência da A Grande Família depois de 7 anos afastado.