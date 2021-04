Gabi Farias é atração em live ‘Flor da Selva’

Manaus/AM - A voz e a poesia de Gabi Farias embalam a live de lançamento do projeto “Flor da Selva - Mulher, Música, Manaus”, que será realizada nesta quarta-feira (14), a partir das 21h, com transmissão na página A Música das Cachoeiras, no Facebook.



​Em formato voz e violão, a cantora, compositora e instrumentista amazonense traz canções do EP Vazante, lançado em outubro de 2019.

Durante as gravações do audiovisual, Gabi contou um pouco das suas vivências na cena de música manauara. As artistas Karen Francis, Bel Martine, DJ Pãmmy e MC Lucka Brasil também participam do projeto com lançamento previsto para o dia 24 de abril.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Manaus e Governo Federal, por meio do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc.

Gravado em dezembro de 2020 no Tupira Studio, “Flor da Selva - Mulher, Música, Manaus” foi inspirado no ‘Ensaio’, programa musical criado em 1969 exibido originalmente na TV Tupi.

Em formato intimista, as artistas falam sobre suas experiências e refletem como a música pode transformar a sociedade dando mais visibilidade à realidade da mulher.

“Foi uma experiência fortalecedora e de afirmação do meu papel e do meu espaço enquanto artista amazônida. Num local acolhedor e, principalmente, disponível para receber minhas falas e questionamentos. Nós, mulheres, artistas, necessitamos disso, necessitamos falar por nós mesmas e ocupar esses espaços de protagonismo dentro e fora dos palcos. A nossa arte se estende em todas as linguagens, e em todas as linguagens a gente precisa de reconhecimento”, relembra Gabi Farias.

Flor da Selva

Com produção assinada pela jornalista e produtora Patrícia Borges em parceria com o pesquisador, músico e produtor Agenor Vasconcelo, a primeira edição do Flor da Selva foi gravado em 2017 e contou com a participação das artistas Karine Aguiar, Lucinha Cabral, Lary Go & Strela, Anne Jezini e banda Gramophone. O projeto foi lançado em um show no Teatro Amazonas com de Djuena Tikuna.

Segundo Patrícia Borges, a ideia é renovar a proposta a cada edição. “O primeiro Flor da Selva é baseado na diversidade de gêneros musicais e gerações. Nesta segunda edição queremos propor reflexão por meio das vivências e experiências compartilhadas pelas artistas em depoimentos impactantes”, finaliza a produtora.