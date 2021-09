Gabi Farias convida banda República Popular para lançamento de 'Sóis'

Manaus/AM - Falando sobre amores ideais e quase inalcançáveis, “Sóis” é uma canção para sentir afeto, composta por Igor Lobo, produção musical de Viktor Judah e com a interpretação de Gabi Farias, a música é o primeiro single do álbum “Enchente” que será lançado no dia 03 de outubro, acompanhado de um videoclipe gravado ainda em 2019. A canção traz um cenário de nostalgia, com um arranjo quente, e ritmos latinos, desperta o desejo da dança e acolhe através de uma letra sensível e romântica.

“Sóis nasce de uma história curiosa, pois é a única canção do álbum que não é da minha autoria. A música em si fala dessa necessidade de sermos vistos, sermos acolhidos constantemente. Ao mesmo tempo, o arranjo nos leva a perceber esse contexto de uma maneira muito quente, dançante, envolvente, e tira o peso da reflexão que a letra carrega. Eu acho que é uma junção excelente, eu não teria escrito melhor.”, explica a cantora.

Para a artista, a música é um canto de amor. “Não sei ao certo como as pessoas podem perceber, mas chega a ser até um pouco ingênuo, mas ao mesmo tempo é muito envolvente”, visão essa que complementa perfeitamente os sentimentos do compositor.

"Essa música celebra o amor real, que te toma pra dançar e que te convida à reflexão ao mesmo tempo; conectou meu jeito de narrar histórias com personagens especiais e, não menos importante, me conectou à Gabi. 'Sóis' me trouxe de volta à arte, durante meu atual exílio - acachapante, como a Enchente que anuncia. Ver a canção tomar vida com a Gabi e com o Viktor, pra mim, foi uma honra sem igual. Gabi tem a voz que mais me toca, a arte que mais me envolve, e Viktor, a genialidade que mais me escapa de quaisquer definições. Isso dito, cá estou ainda encantado com a preciosidade de Sóis e satisfeitíssimo com o resultado”, comemora Igor Lobo, vocalista da banda República Popular.

Videoclipe

O videoclipe de “Sóis” é marcado pelo fato de ter sido gravado dois anos atrás, em 2019, época em que a cantora já planejava o que seria o EP Enchente. Dirigido por Dan Stump, e filmado por Ramon Ítalo, o clipe mostra quatro personagens principais em busca de seus parceiros numa noite de calor e festa. A narrativa que atravessa ambos música e clipe é atemporal, por isso, mesmo depois de tanto tempo será possível se identificar com as personagens e relembrar uma época diferente e não tão distante de nós.

Para Gabi, o lançamento do clipe é uma mistura de alívio e nervosismo. “Depois desse tempo (começo das gravações) a gente acha que vai ser mais fácil, mas é sempre um frio na barriga lançar algo novo. E existe um peso grande por trás de tudo isso também. Eu me sinto abrindo novos caminhos.”, disse.

Por isso essa parceria com a RP é tão simbólica para a cantora em sua nova fase. “Viktor é quem divide os vocais comigo nessa música, e é também o produtor da maioria das faixas do álbum. Ela tá há tanto tempo pra ser lançada que a gente só espera que as pessoas se encantem. E também é importante receber a república no meu álbum, já que foram eles quem primeiro me deram oportunidade de aparecer como feat em um álbum de estúdio”, celebra a cantora.

Gabi Farias

Cantora, compositora, instrumentista e professora de música, Gabi Farias, estudou Música na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Começou a carreira em 2017, como integrante da Orquestra Puxirum, com a qual ganhou o festival de música universitário Manifesta, em 2018. Em 2019, em carreira solo, lançou seu EP “Vazante”, com quatro faixas, e em 2020 iniciou um trabalho inteiramente virtual para ligar o trabalho de mulheres artistas do cenário musical amazonense com conversas ao vivo em redes sociais.

Em 2021, realizou uma campanha de financiamento coletivo para levantar recursos para produção do seu primeiro álbum, “Enchente”, que reuniu diversos artistas e a colaboração de um público ansioso por incentivar o trabalho da artista. Depois de uma pausa de dois anos entre o início da produção e sua conclusão, a cantora dá o pontapé inicial para seu disco através do single de “Sóis”.