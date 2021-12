Fusca Clube realiza Encontro de Carros Antigos na Ponta Negra

Manaus/Am - O Clube do Fusca realiza no dia 19 de dezembro o tradicional ‘Encontro de Carros Antigos’, no estacionamento recuado em frente do anfiteatro da Ponta Negra das 16h às 22h.

O Clube dos Carros Antigos do Amazonas, Opala Clube de Manaus, Chevette Manaus, Kombi Clube de Manaus, Clube das Brutas, Monza Clube, Quadrados AM e Ômega Clube são colaboradores do evento feito para apaixonados por carros.

A exposição contará ainda com a chegada do Papai Noel e a exibição de modelos Fusca, Brasília, Kombi, Gol Quadrado, Karmann Ghia, Impala, Opala, Caravan, Chevette, Ômega, Landau, Escort dentre outros.