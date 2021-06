Fusca Clube Manaus comemora Dia do Fusca neste domingo

Manaus/AM - Neste domingo (20) o Fusca Clube Manaus convoca os amantes de carros antigos para comemorar o Dia Mundial do Fusca. O rolé comemorativo terá concetração no Posto BR da Avenida da Torres, às 7h30 com saída às 8h30.

Os participantes devem usar máscara e levar álcool em gel.

A data é celebrada em 22 de Junho, e foi criada em 1995 pelo Brasileiro Alexander Gromow para comemorar o modelo que foi eleito o Carro do Século. Neste dia o Sr. Ferdinand Porsche assinou o contrato com a Associação Nacional da Indústria Automobilística Alemã, em 1934, para desenvolver o modelo. No Brasil, o Fusca chegou importado,em 1950, e passou a ser montado aqui em 1959.