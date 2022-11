Forró Pé de Serra agita despedida de 2022 no Rancho Sertanejo

Manaus/AM - Os amantes do forró já tem data marcada para celebrar o ano que termina. Isso porque no próximo dia 10 de dezembro as bandas Xote com Pimenta, Banda AMF, Renatinho Santiago e Lucélia Souza se reúnem no palco do Rancho Sertanejo para a “Despedida 2022 com Forró Pé de Serra”.

Os ingressos já estão à venda online pelo site da Bilheteria Digital no valor de R$30 (1 lote). A festa começa a partir das 20h e promete ir até às 5h da manhã. De acordo com o organizador, Sérgio Miranda, este é o primeiro de muitos eventos que celebram a música e a cultura produzida na Amazônia. O evento integra o Amazon World Music Festival que promete mais shows contemplando diversos gêneros musicais e artistas amazonenses.

Serviço

O quê: Despedida 2022 com Forró Pé de Serra”

Onde: Rancho Sertanejo (em frente ao aeroclube de Manaus)

Quando: 10 de dezembro

Quanto: R$30

Informações: (92) 98150-0430