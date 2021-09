Final da escolha do samba enredo da A Grande Família é neste sábado

"Estamos muito felizes com o retorno das atividades, levando muito entretenimento a nossa comunidade. É claro como muita atenção e cuidado no uso de máscara e álcool em gel, para continuarmos na luta contra a pandemia" comentou o presidente.

Manaus/AM - Quatro sambas disputam a final da escolha de samba enredo da escola de samba A Grande Família, que acontece neste sábado (4), a partir das 20h, na quadra da agremiação localizada na rua Careiro S/n no bairro São José Operário I, Zona Leste de Manaus. De acordo com o presidente da agremiação, Luiz Gilberto Ferreira Lima, o evento faz parte do calendário de 2021 e a preparação para o carnaval de 2022.

