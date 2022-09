Filme sobre luta de povo indígena estreia no Cine Casarão, nesta quinta

Manaus/AM - A partir desta quinta-feira (8), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279, Centro de Manaus, passa a contar com o filme ‘O Território’ em sua grade de programação. O longa venceu duas categorias no Festival Sundance de Cinema (Prêmio do Público e Prêmio Especial do Júri para Arte Documental), e os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).



A primeira exibição está marcada para as 18h, de quinta-feira. No filme, com direção de Alex Pritz, o povo indígena Uru-eu-wau-wau viu sua população diminuir e sua cultura ser ameaçada desde o contato com os brancos brasileiros. Embora prometida a autonomia sobre seu território de floresta tropical, eles enfrentaram incursões ilegais de extração de madeira e mineração ambientalmente destrutiva e, mais recentemente, invasões de grilagem de terras, estimuladas por políticos de direita como o presidente Jair Bolsonaro.



Tendo o desmatamento como consequência, o problema se tornou global. Com acesso inédito e coproduzido pela comunidade Uru-eu-wau-wau, o documentário coloca o público no centro desse conflito. Jovens líderes indígenas e ativistas ambientais arriscam suas vidas para defender a floresta, montando sua própria equipe de mídia independente, usando a tecnologia para expor a verdade e revidar. O filme será reexibido no sábado (10), às 18h.



Ainda entre as estreias o público poderá conferir, na quinta, às 16h30, ‘Aquilo Que Eu Nunca Perdi’, de Marina Thomé. Nascida no interior do Mato Grosso do Sul, Alzira E começou a carreira musical com seus irmãos, Tetê e Geraldo Espíndola, até emigrar para São Paulo nos anos 1980, onde construiu uma sólida carreira como compositora e intérprete com parceiros como Itamar Assumpção e Ney Matogrosso. Hoje, aos 65 anos, Alzira lidera uma banda de rock. O filme será reexibido domingo (9), às 17h30.



Entre os filmes que seguem em cartaz estão ‘A Viagem de Pedro’ (sexta-feira, dia 9, às 15h30; domingo, às 19h), ‘Marte Um’ (sexta-feira, às 17h30 e sábado, às 19h30), ‘Os Segredos do Putomayo’ (sexta-feira, às 19h30; domingo, às 16h) e ‘A Fantástica Fábrica de Golpes’ (quinta-feira, às 19h30; sábado, às 16h).