Festival reúne grandes nomes do Trap e Funk nacional em Manaus

Manaus/AM - Unir os amantes do Trap, Funk e Rap em uma noite inesquecível, essa é a proposta do Cot X Trap Festival, evento que irá acontecer na próxima terça-feira (14), véspera de feriado na avenida Djalma Batista, nº 1279, Zona Centro-Sul, ao lado do Pátio Gourmet. O festival traz pela primeira vez em terras manauaras um dos artistas mais ouvidos no cenário do funk e da atual música urbana no Brasil, O MC Kako, o cantor conta hoje com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, quase 1 bilhão de visualizações no YouTube sendo em participações e também músicas solo.

Além do funkeiro, o palco do Cot X Trap Festival receberá ainda dois grandes nomes do trap nacional: Tz da Coronel e Oruam que prometem energizar o público manauara. “O Cot X Trap Festival é uma ideia que nasceu da junção das empresas Cot-x e Equalize. 2 amigos empreendedores. Esse evento é muito importante para o público manauara que gosta desse estilo, então escolhemos atrações a dedo, a estrutura vai ser diferenciada e preparada com muito carinho pra receber todos vocês. Tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa.”, diz Adrian Vaz, da empresa Equalize.

O evento terá início às 21h e contará com estacionamento amplo em uma estrutura especialmente pensada para agradar o público, e se fixar no calendário anual da cidade, tudo com total segurança.