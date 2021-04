Festival PAN! encerra programação nesta sexta-feira

Manaus/Am - O público poderá participar até esta sexta-feira (30), de forma gratuita e on-line do festival Potência das Artes do Norte (PAN!). Em sua segunda edição, a programação reúne oficinas, espetáculos de seis dos sete estados da Região Norte, live do núcleo de crítica e uma série de entrevistas e debates no Setorial Norte.

Como forma de estimular a maior participação dos internautas, o PAN! tem atividades nos três turnos, em todos os dias do festival. A exibição de espetáculos ocorrerá através da plataforma Zoom, com acesso pelo site https://linktr.ee/pan.norte, sempre às 10h e às 20h, pelo horário de Manaus (AM); às 11h e às 21h, pelo horário de Brasília (DF). As oficinas serão às 14h, sendo realizada na quarta-feira (28) a oficina “Treinamento contemplativo para o artista da cena na pandemia”, com Vanja Poty; e na quinta-feira (29) a oficina “Dialogar com o Público: Planejamento e Análise de Mercado na Cultura”, com Taciano Soares. Na sexta-feira, às 14h, será a vez da Live do Núcleo de Crítica, exibida pelo YouTube do PAN!. Em todos os dias do festival, às 18h, são realizados os encontros do Setorial Norte, uma série de entrevistas com artistas e produtores culturais nortistas, com a proposta de um constante diálogo entre as federações e organizações artísticas/culturais.

Criado e produzido por artistas independentes de Manaus, o PAN! surgiu em meio a pandemia do coronavírus com o objetivo de promover o intercâmbio virtual entre artistas amazônicos, além de fortalecer a cena artística regional. Para a segunda edição, 14 obras artísticas pré-gravadas foram selecionadas pela iniciativa, sendo elas: ‘Chica Fulô de Mandacaru’ (AP), ‘Tartufo-me’ (AM), ‘Sobre Lourdes e Viviane’ (AM), ‘Ainda Bem que Não Tivemos Filhos’ (AM), ‘Vale a Pena Rir de Novo’ (PA), ‘Última Estação’ (RR), ‘Agô’ (AM), ‘Cabô’ (AM), ‘Vídeo-Performances Uma Estética dos Restos’ (RO), ‘A Bolha’ (AM), ‘Submersas no Gapó’ (PA), ‘Subsolo’ (AM), ‘Lá Vem o Rio’ (AM) e ‘Do Repente’ (TO).