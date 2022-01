Festival 'Mova-se 2022' em Manaus é contemplado pela Lei Rouanet

Manaus/AM - A edição 2022 do Festival Mova-se: Solos, Duos e Trios, promovido pelo Casarão de Ideias, contará com apoio da Lei Rouanet, por meio de edital lançado pelo Banco da Amazônia. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (3), e contempla, ainda, outros 12 projetos de diferentes regiões do Brasil. Previsto para ocorrer em novembro deste ano, o Mova-se chegará a sua 13ª edição. A Lei Rouanet tem o objetivo de apoiar projetos incentivados pela lei federal, que podem ser apresentados por entidades privadas e sem fins lucrativos, nas áreas de teatro, dança, performance, ópera e circo. Em 2021, o Mova-se promoveu uma edição especial que percorreu os municípios de Novo Airão e Manacapuru, ambos na Rodovia AM-070, além de Manaus. Na oportunidade, o festival selecionou, por meio de uma competição aberta, um representante de cada município e realizou a grande final em Manaus, no dia 12 de dezembro de 2021. Ao todo, foram ofertados mais de R$ 5 mil em prêmios, entre os três primeiros colocados.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.