Festival de Teatro da Amazônia chega na reta final em Manaus; veja programação

Manaus/AM - A programação paralela do Festival de Teatro da Amazônia chega ao fim com dois encontros das companhias que participam da 17ª edição com curadores de diferentes regiões do Brasil. As atividades acontecem às 16h, deste sábado (14), no Casarão de Ideias, na rua Barroso, 279, no Centro.

A programação contará com um bate-papo com os programadores do Palco Giratório, projeto de artes cênicas do Sesc (Serviço Social do Comércio) que integra uma rede de intercâmbio cultural de todos os estados, com espetáculos escolhidos por uma curadoria nacional. A iniciativa intensifica a formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros desde 1998.

“O Sesc está com 17 programadores do Palco Giratório em Manaus, para acompanhar a programação e conhecer os trabalhos desta edição”, afirma Cleber Ferreira, presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam).

No domingo (15), o encontro inicia às 14h30, com Daniele Sampaio, pesquisadora, editora, fundadora da SIM! Cultura e curadora no Festival de Teatro de Curitiba e Cena Contemporânea de Brasília; e Giovana Soar, atriz, diretora, tradutora e curadora do Festival de Teatro de Curitiba e jurada do Prêmio Shell de Teatro.

“Esse ano, o Prêmio Shell vai contar com uma nova categoria, de destaque nacional, para homenagear produções de fora do eixo Rio-São Paulo, e a Giovana Soar está conhecendo nossos artistas, que podem apresentar suas companhias e ser visto pelo mundo”, comenta o presidente da Fetam. “Em Manaus, Daniele Sampaio participou ainda do lançamento do selo editorial da Sim”.

Vivência Cultural

Cleber Ferreira destaca que, entre as ações formativas do fim de semana, está também a Vivência Cultural, neste sábado, das 14h às 18h, no Uatê, localizado na avenida Rodrigo Otávio, 1.381, São Lázaro.

“São duas vivências e, durante a semana, estivemos no Espaço Cultural Taua-Caá, no Santa Etelvina. Nossa proposta é descentralizar a programação e atender novos públicos”, explica o titular da federação.