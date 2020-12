Festival de hip hop Batalha da Hora traz jurados nacionais a Manaus

Manaus/Am - A 10ª edição do Festival ‘Batalha da Hora’ foi contemplada pela Premio de Manaus Conexões Culturais Lei Aldir Blanc 2020. O evento acontece em Manaus dos dias 26 e 27 de dezembro de forma virtual com transmissão pelas páginas Hip Hop AM e Nativos Crew Produções.

O Festival idealizado pelo acadêmico de dança na UEA Maykon Andrade, conhecido como Bboy Mayking, se consolidou em Manaus por debates temas importantes através da dança, música e artes visuais, e já revelou talentos do Amazonas para outros eventos internacionais.

Programação

Dia 26, a partir das 9h, acontece uma oficina de breaking e hip hop dance com as atrações nacionais, BBoy Kley de Belém do Pará e o Guis Sapo de São Paulo.

O dia também conta com a oficina e dinâmica de grafite pelo o facilitador Denis Ldo, e o bate-papo com Jander Manauara e convidados sobre o Movimento Hip Hop em dias atuais. E ainda uma exposição de fotografias das edições anteriores do festival.

No dia 27, acontecem as competições dos grupos de breaking, com representantes dos municípios de Manacapuru, Itacoatiara , Iranduba, Coari, Parintins, Boa Vista RR, e competidores da Venezuela.

Neste dia haverá apresentação presencial, seguindo as normas de segurança para conter o avanço do Covid-19, no bairro do Coroado, na Quadra Poliesportiva Adalberto Palheita a partir das 12h. Com show do Dj carapanã, Rap Matheus Jay, Logan BeatBox e performance de dança com o grupo Artigo 5 e Ope Mic de Mc’s.

As inscrição acontecem pelo Instagram (@nativoscproducoes) e são gratuitas para todas as modalidades, Toprock, Footwork, 3 vs 3 Categoria Breaking e Hip Hop Dance 1 vs 1.

Cada participante deverá publicar um vídeo de 30 a 60 segundos e marcar @nativoscprocuoes #fbdh2020. Serão selecionados 8 pessoas de cada modalidade pelo jurado BBoy Kley de Belém do Pará. As inscrições da Categoria 3 vs 3 breaking estão abertas pelo link (https://forms.gle/DxqEsz5GjqdPrPQi8 )

As inscrições da categoria Hip Hop Dance, começam às 13 horas no local do Festival, na Quadra Poliesportiva Alberto Palheita, onde os candidatos serão escolhidos pelo Jurado Sapo de São Paulo.

Jurados Nacionais

Nessa edição o Festival conta com dois jurados de território nacional, o Cleidson Seabra de Almeida, mais conhecido como “KLEY”, começou sua trajetória como dançarino em 2006 como aluno em aulas de breaking que eram ministradas na Escola Frei Daniel do bairro do Guamá. Tornou-se membro do grupo de breaking SHEKNAH CREW, passando a representar seu grupo no cenário nacional, em competições e festivais dentro e fora do Brasil. Depois de três anos dedicado ao breaking, foi se destacando nos eventos locais e interestaduais, tornando-se um dos grandes destaques de sua região. Em 2010 participou do Battle Of The Year Brasil juntamente com sua crew e no mesmo ano se consagrou campeão do Hip-Hop No Meio Do Mundo, um dos grandes eventos da região norte do Brasil realizado na capital do Amapá.

Em 2012, após uma audição tornou-se membro de uma das mais renomadas companhias de dança do Brasil, a companhia profissional de dança urbana contemporânea GRN (Grupo De Rua De Niterói), do coreografo e diretor fluminense Bruno Beltrão. Com os espetáculos H3, CRACK ́z e mais recentemente INOAH, viajou em turnês para países como, Argentina, Chile, Inglaterra, suíça, Bélgica, França, Noruega, Itália, Grécia, Viena, Frankfurt, Budapest, Holanda, Alemanha, Japão. Em 2016 foi selecionado pela coreografa Deborah Cocker para fazer parte do elenco de abertura de Cerimonia dos jogos olímpicos e paraolímpicos do Rio de Janeiro.

O segundo e o Guilherme Francisco, mais conhecido como “Sapo” tem 21 anos, é natural de Santo André (SP) e vive hoje em Sapopemba, São Paulo.

Sua trajetória na dança começou em 2014, na Fábrica de Cultura da cidade, com experiências em grupo. Paralelo a isso iniciou os estudos de Hip Hop e, desde então, ministra workshops na área e já soma pelo menos 20 títulos entre batalhas nacionais e internacionais. Entre eles, Rio H2k (2018), Hip Hop District (2019) e Redbull BC One (2019). Em relação aos internacionais tem vivências em sete países da Europa, nos eventos Fusion Concept, I Love This Dance, Funk Style, Tatakai Battle e Jazzy Battle.