Festival de Cinema Olhar do Norte vai movimentar Teatro Amazonas em agosto

Manaus/AM - O Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte realiza sua quinta edição em 22 a 25 de agosto, no Teatro Amazonas, com todas as atividades gratuitas. Com novo conceito artístico, o festival amplia a participação da principal mostra competitiva para todos os Estados da Amazônia Legal e, com isso, passa a ser chamada de Mostra Amazônia.

Outras três mostras integram a programação, com abertura para filmes de todo o País. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo festivalolhardonorte.com, Conforme ocorreu na edição anterior, as principais mostras de 2023 serão exibidas no Teatro Amazonas, além da programação paralela com exibições e atividades de formação, que serão realizadas em outros espaços culturais no Centro de Manaus.

Pela primeira vez, filmes do Maranhão e Mato Grosso poderão competir na mostra principal. Chamada de Amazônia, a mostra será exclusiva para obras dos estados da Amazônia Legal e enfatiza a proposta artística em “ser um festival de cinema que se interessa pela arte que tem origem na Amazônia, em um sentido amplo”, afirma o diretor artístico, Diego Bauer. “Até a quarta edição, a principal mostra competitiva era exclusiva para filmes da Região Norte, contudo, neste momento da História em que vivemos, compreendemos que assumir nosso protagonismo amazônico é um fator que nos leva a ser do tamanho do nosso potencial”, complementa Bauer.

Inscrições gratuitas estão abertas

O 5º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte aceita filmes em live-action e animação para todas as categorias de até 25 minutos de duração. Conforme o regulamento, podem se inscrever nas mostras oficiais, produções realizadas a partir de 1 de janeiro de 2022. Filmes de longa-metragem entram na programação apenas como convidados. As inscrições podem ser feitas, de forma gratuita, pelo site festivalolhardonorte.com.

No total, quatro mostras compõem a programação: Mostra Amazônia, que é competitiva, presencial e exclusiva para filmes da Amazônia Legal; Mostra Outros Nortes, uma mostra competitiva voltada para os demais Estados do Brasil ou de filmes comandados por diretores brasileiros; e a Mostra Olhinho, não-competitiva e dedicada a filmes para o público infanto-juvenil. A Mostra Olhar Panorâmico terá sua seleção exclusiva pelos curadores. "Em 2022, batemos nosso recorde de participantes. 365 filmes de todos os estados do Brasil (a única exceção é Sergipe) foram inscritos”, revela Victor Kaleb, também diretor artístico do festival.

O 5º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte é uma realização da Artrupe Produções, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Cine Set e parceria estratégica de IAI Promoções.

Mostra Amazônia

A mostra competitiva recebe filmes produzidos nos seguintes Estados: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os selecionados irão disputar prêmios de Melhor Filme do Júri e do Público, Direção, dois prêmios de Melhor Atuação, Roteiro, Direção de Fotografia, Montagem, Direção de Arte e Som.

Mostra Outros Nortes

Voltada para os demais Estados do Brasil ou de filmes comandados por diretores brasileiros, a Outros Nortes é uma mostra competitiva que concederá os seguintes prêmios: Melhor Filme e até duas menções honrosas, escolhidos por voto do público pelo júri formado pelo Cine Set, que possui entre os integrantes membros da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

Mostra Olhinho

Não-competitiva, é uma mostra dedicada a filmes voltados ao público infanto-juvenil.