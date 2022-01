Festival de cinema ‘Olhar do Norte’ começa nesta sexta no Teatro Amazonas

Manaus/Am - Um total de 47 filmes de todo o País, entre curtas, médias e longas-metragens compõem a programação do 4º Olhar do Norte Festival, realizado de 21 a 24 de janeiro, com entrada gratuita. Além das sessões presenciais, o evento conta com oficinas, rodas de conversas e mostra online. Filmes de todo o País.

A cerimônia de abertura será nesta sexta-feira (21), às 20h, no Teatro Amazonas. No local, também será exibido a Mostra Norte com 17 produções dos estados da Região Norte concorrendo em 9 categorias. Para participar da programação no Teatro Amazonas é necessário fazer uma inscrição no Portal da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC).

Ao final do processo, será gerado um bilhete de ingresso com o QR Code. No dia do evento, o espectador deverá apresentar, na entrada do teatro, o bilhete de ingresso com o CR Code (pode ser no celular), documento de identificação com foto e a carteira de vacinação com, no mínimo, as duas doses da vacina (esquema vacinal).

Para participar das oficinas, é necessário realizar a inscrição no site do festival festivalolhardonorte.com. Para as rodas de conversa não serão necessárias as inscrições no site. É importante ressaltar que todas programação é gratuita e para todas as atividades presenciais é necessário o uso de máscaras e a apresentação da carteira de vacinação. As vagas são limitadas e seguem a lotação máxima de 200 pessoas, conforme o protocolo sanitário exigido pelos órgãos públicos para o enfrentamento ao contágio por Covid-19.

Realizado pela Artrupe Produções, com parceria do Cine Set, o 4º Olhar do Norte Festival foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2021 /AM – Prêmio Amazonas Cultura em Rede, realizado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.