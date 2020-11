Festival de Cinema exibirá sessão de ‘A Febre’, de Maya Da-Rin

O III Festival Olhar do Norte apresentará uma sessão inédita do longa-metragem “A Febre”, de Maya Da-rín, no dia 14 de novembro, às 20h, no Cinema Playarte. A sessão será um evento de pré-lançamento do festival. Porém, por conta das medidas de isolamento, apenas metade da sala será ocupada.

“A Febre”, que foi gravado em Manaus, já recebeu 30 prêmios no momento e foi selecionado para mais de 50 festivais em todo o mundo. O longa estreou mundialmente no Festival de Locarno, na Suíça, conquistando três prêmios (Pardo de Melhor Ator, para Regis Myrupu, prêmio da crítica internacional FIPRESCI e o prêmio “Environment is Quality of Life”). No Festival de Biarritz (França) e no Festival de Pingyao (China) conquistou os prêmios de Melhor Filme. No Brasil o longa conquistou três prêmios no Festival do Rio 2019 (Melhor Direção, Prêmio Especial do Júri e Melhor Som) e no 52º Festival de Brasília conquistou cinco candangos (Melhor Longa-Metragem, Melhor Direção, Melhor Ator para Regis Myrupu, Melhor Som e Melhor Fotografia).

“A exibição de A Febre no Olhar do Norte é motivo de enorme satisfação pra gente. Não apenas pelo fato de ser um filme de trajetória gigante em diversos festivais pelo mundo, mas pela delicadeza e relevância das discussões que propõe. Pude ver de perto o filme sendo feito, fui 3º assistente de direção do filme, e ali pude ver todo o dedicado trabalho da direção na relação com Manaus, com os atores, os dramas ali expostos. Ter a chance de assisti-lo numa sala de cinema é um verdadeiro presente, e fico feliz que mais pessoas da cidade também terão essa oportunidade”, afirma Diego Bauer.

A sinopse:

A trama narra a história de Justino, um indígena do povo Dessana que trabalha como vigilante em um porto de cargas e vive na periferia de Manaus. Desde a morte da sua esposa, sua principal companhia é a filha Vanessa, que está de partida para estudar medicina em Brasília. Como o passar dos dias, Justino é tomado por uma febre forte. Durante a noite, uma criatura misteriosa segue seus passos. Durante o dia, ele luta para se manter acordado no trabalho. Porém, sua rotina no porto é transformada com a chegada de um novo vigia. Nesse meio tempo, seu irmão vem de visita e Justino relembra a vida na aldeia, de onde partiu há mais de vinte anos.

Confira o Trailer: