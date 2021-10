Festival "A Cara do Humor Manauara" agita a noite de domingo

Manaus/AM - Neste domingo, 17 de outubro, acontece o primeiro festival “A Cara do Humor Manauara”, show no formato Stand Up reunindo 10 dos maiores nomes do humor da capital amazonense, Júnior Santos, Willian Oliveira, Dhi Miranda, Dan Dias, Ricardo Mesquita, Lucas Eduardo, Patrick Oliveira, Marcos Paiva, Aloysio Lolo e Cláudio Índio. O festival acontece no Teatro Manauara às 19h.

