Festiv’Al exalta música alternativa amazonense neste domingo

Manaus/AM - O Festiv’Al que exalta a música alternativa amazonense acontece no próximo dia 28, às 18h. Os shows serão transmitidos no YouTube através do link: https://youtu.be/AoVpYCe1be4, com performances de: Chapéu de Palha, Elton Nogueira, Duda Raposo e Yago Reis, e apresentação de Sarah Margarid.

