Fernanda Brum é atração confirmada no Festribal 2023 no Amazonas

Manaus/AM – A cantora gospel Fernanda Brum é atração confirmada no 25º Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro (Festribal), que ocorrerá de 30 de agosto a 3 de setembro, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Além de Fernanda Brum, o Festribal também contará com atrações como Joelma, Felipe Lessa, Mari Fernandes, banda Sayonara, Júlio Nascimento, Uendel Pinheiro.

Durante a programação, o evento contará ainda com as atrações locais: bandas Gênesis e IDE, Xote com Pegada, Keila Castro, DJ Menor, DJ Vanessa, Julio Nascimento, Rafinha Show, Banda Tríade, DJ JC, Banda Du Cierto, César Menezes e Banda, Negão dos Teclados, DJ Jorge, Feras do Pagode, Paty Show, Feras do Cuximauara.

O evento contará com a apresentação das tribos Tukano, Filhos do Rio Negro e Baré, representando 23 etnias, em cinco dias de competição, festa, cultura, diversão e fé.