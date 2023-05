Fenômeno paraense, Joelma faz show no Sambódromo

Manaus/AM - Um ano após gravar mais um DVD em Manaus, a cantora Joelma vai reencontrar os fãs no Sambódromo em mais um super show da turnê 'Isso é Calypso', no sábado (20). O evento conta ainda com a apresentação de Manu Batidão, que faz sua estreia na capital amazonense.

Esta turnê teve início maio do ano passado, quando Joelma gravou o projeto audiovisual em meio à reeleituras de seus grandes sucessos como 'Pra te esquecer', 'Dançando Calypso' e 'A lua me traiu'. A artista também resgatou e levou para suas apresentações em todo país os figurinos que já havia usado em outras gravações e shows.

Agora, Joelma retorna a Manaus para confirmar o fenômeno que é na cidade. Os shows da cantora paraense sempre leva uma multidão para o Sambódromo.

E, desta vez, com um sabor diferente: Joelma receberá o título de cidadã amazonense.

"Manaus tem um lugar muito especial na minha história de vida e no meu trabalho. Sou grata por tudo", disse a cantora.

A cantora ainda vai receber o título de Cidadã do Amazonas na próxima segunda-feira (22), no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Ingressos

Os últimos ingressos para a turnê 'Isso é Calypso' já estão perto de acabar. Os valores variam entre R$ 70 e R$ 400.

As vendas acontecem nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium. Ou ainda pelo site BaladApp (https://baladapp.com.br/a/joelma-e-manu-batidao-manaus-am-20-de-maio-de-2023/3847).