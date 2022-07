Felipe Araújo é terceira atração confirmada no Passo a Paço 2022

A programação completa do evento será divulgada no próximo dia 20 de julho. O evento vai acontecer entre os dias 3 e 6 de setembro como expectativa de público de mais de 400 mil pessoas, somando os quatro dias de evento.

Araújo é famoso pelos hits "Atrasadinha" e "Sábado e Dominho". O cantor irá se apresentar no dia 5 de setembro no palco Tucupi, que fica montado às margens fo Rio Negro, dentro do Porto de Manaus.

Manaus/AM - Felipe Araújo é a terceira atração confirmada no Passo a Paço de 2022. O festival irá contar com mais de 50 atrações locais, 15 internacionais, incluindo atrações religiosas e internacionais.

