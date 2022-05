'A Felicidade das Coisas' e 'Amigos de Risco' são estreias da semana no Cine Casarão em Manaus

Quando seus planos se desfazem por conta de problemas financeiros, ela se torna cada vez mais sufocada pelo peso das responsabilidades. Deixada sozinha pelo marido e lidando com as constantes demandas do filho adolescente, que está conhecendo um novo mundo, Paula precisa confrontar suas próprias expectativas e frustrações, o que nos revela uma associação profunda entre amor e perda. A reexibição será na sexta-feira (20), às 18h.

A primeira exibição de ‘A Felicidade das Coisas’ será na quinta-feira (19), às 15h30. Com direção de Thais Fujinada, o filme mostra Paula, uma mulher de 40 anos e que está esperando seu terceiro filho, enquanto passa o tempo entre uma praia feia e uma recém-adquirida e modesta casa de veraneio, no litoral paulista, onde pretende construir uma piscina para os filhos.

