Feira reúne artesanato, gastronomia e cultura no Povos da Amazônia

Os 15 anos do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), completados este ano, serão comemorados com a Feira de Economia Criativa “Povos Criativos”, reunindo, amanhã, domingo (22), empreendedores amazonenses dos mais variados segmentos da economia criativa, como artesanato baniwa, marchetaria e entalhes.

A feira começa às 14h e vai até às 19h, com entrada gratuita na sede do CCPA (avenida Silves, 2222, Distrito Industrial).

Além da venda de artesanatos amazônicos, haverá oficina de fotografia, com Cláudia Higuchi.

Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa em parceria com a Associação Zagaia Amazônia, a feira faz parte do programa “+Cultura” e conta com atividades para fomentar a economia do estado.

O titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca a importância cultural e econômica de eventos como esse no momento de retomada da economia.

“O artesanato tradicional e moderno gera renda para uma família ou comunidade. Isso tem uma grande importância na formação cultural e econômica da população. É uma oportunidade de descobrir novos sabores, de conhecer coisas novas e ter acesso a nossa história”, destaca Apolo.

Estarão na feira artesãos do Careiro Castanho, que vão expor trabalhos em fibras naturais; Novo Airão, com marchetaria; e Rio Preto da Eva, com cestarias Baniwa, além dos grupos de artesãos residentes em Manaus, como a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (AMARN).

Um dos expositores, o artesão Simeão Anhape Bezerra, que trabalha com artesanato em madeira há 22 anos, vai apresentar uma coleção de peças em marchetaria e entalhes. “Espero que seja um sucesso e que, além das vendas, possamos fazer contatos importantes para futuras parcerias”, afirma.

Há 10 anos trabalhando com a confecção de produtos que têm como base fibras de arumã, Marlene dos Santos disse que no seu estande o público terá peças tradicionais e novidades.

O evento vai contar com um concurso de Cosplayers, estandes com produtos Geek, desenhistas, quadrinistas, escritores e colecionadores, palestras sobre o mercado gamer e bate-papo sobre o mundo Geek, além de apresentações de K-Pop e exibição de animes.

Haverá uma área para crianças, visitas guiadas pelos espaços culturais do CPPA e ao Museu Homem do Norte, o show de voz e violão de Antônio de Paula compõem o roteiro da feira de economia criativa.

Rozana Trilha, presidente da Zagaia Amazônia, associação que colabora com a Feira Povos Criativos, essa edição comemorativa quer gerar bons negócios para micro e pequenos empreendedores da economia criativa.

A Feira também vai oferecer ao público um espaço gastronômico, com comidas amazônicas, doces e comida venezuelana, além do serviço de praça de alimentação, com buffet Cinthia Gourmet Coffee.