Exposição ‘Verni.Z’ chega na Galeria do Largo nesta sexta em Manaus

A Galeria do Largo fica localizada na rua Costa Azevedo, 290, Centro. O espaço funciona de terça a domingo, das 15h às 20h. Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou através do telefone: (92) 3631-4786.

Manaus/AM - A exposição “Verni.Z” estará aberta para exibição a partir, desta sexta-feira (19), no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo. A mostra expõe as vivências e o dinamismo de 16 jovens artistas manauaras, ressaltando o contexto urbano amazônico com seus contrastes: a cidade e a floresta, a tradição e o futuro, e o orgânico e o hightech.

