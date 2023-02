Exposição fotográfica gratuita destaca 'protagonismo indígena' em Manaus

Manaus/AM - Já está aberta ao público, no Museu da Cidade (Muma), a exposição fotográfica “Protagonismo Indígena”, composta por 41 quadros com imagens que revelam, destacam e valorizam a riqueza cultural e o dia a dia dos povos indígenas que moram nas áreas urbanas e rurais da cidade de Manaus. A exposição ficará em cartaz até 19 de abril, Dia do Índio, com acesso gratuito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.