Expoagro 2013 em Manaus terá show gratuito de Roberta Miranda

Manaus/AM - A 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), acontece entre os dias 5 e 10 de dezembro deste ano no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, localizado no KM 2 da BR-174, com entrada gratuita.

O evento é uma iniciativa do Governo do Amazonas, sob coordenação da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e demais vinculadas ao Sistema Sepror —Idam, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF). E de acordo com os organizadores, uma das atrações musicais será a cantora Roberta Miranda. O show da sertaneja ainda teve sua data divulgada.

A expectativa é que o evento movimente mais de 350 mil visitantes.