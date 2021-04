‘Expo Indígena’ realiza venda de peças tribais em Manaus

Manaus/AM - A exposição de artesanato ‘Expo Indígena’, em comemoração ao Dia do Índio, no Manaus Plaza Shopping, começa nesta segunda-feira (19). A exposição terá comercialização das peças tribais expostas e contará com a participação de 40 artesãos locais que trabalham com arte indígena. A exposição foi idealizada pelo departamento de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, a fim de reconhecer a importância dessa categoria para a economia e sustentabilidade da região.

“Sabemos que ainda estamos vivendo uma época pandêmica, e todo cuidado será tomado. Jamais deixaríamos essa data passar despercebida sabendo das peças incríveis que são confeccionadas por nossos artesãos”, destacou o diretor de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, Sidney Magalhães.

A exposição acontecerá até o dia 25 de abril, das 10h às 22h, na praça de alimentação do Manaus Plaza Shopping. Uma programação musical está sendo agendada pela ManausCult e na abertura do evento haverá um ritual indígena com a tribo Tupinambá, pertencente à aldeia São João Batista e ligada ao Cacique Brás de Tapajós.