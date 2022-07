Evento discute economia criativa e empreendedorismo cultural, em Manaus

Manaus/AM - Entre os dias 2 e 4 de agosto, a Natura Musical apresenta em Manaus a primeira edição do “LabCurupira – O Valor da Criatividade”, iniciativa contemplada no Natura Musical. O debate híbrido tem vagas limitadas e as inscrições gratuitas estão disponíveis no site Sympla (www.sympla.com.br).

Programação – Segundo Anne Jezini, a primeira parte do debate vai ser no formato on-line, a partir das 18h, por meio do Youtube, enquanto o segundo momento acontece no Casarão de Inovação Cassina às 20h.

“Vamos conversar, debater, discutir sobre economia criativa em Manaus e no Amazonas, sobre mercado criativo do boi, empreendedorismo cultural com eventos de boi, produção cultural com recortes de gênero, raça e social”, adianta a produtora. “Teremos painel sobre o que os investidores em editais têm de propostas para Amazônia, o que pensam sobre a produção cultural e a economia criativa no Amazonas”.

A organizadora destaca ainda que vão ser apresentados cases de eventos LGBTQIA+, coletivos de música eletrônica, iniciativas novas durante o evento e um pocket show no terraço do Cassina no dia do encerramento.

“São 40 vagas destinadas a agentes que fazem parte dessa economia criativa, entre eles profissionais de agências de publicidade, pessoas que trabalham com eventos e iniciativas do empreendedorismo cultural”, afirma Anne Jezini. “Com isso, queremos pensar a cidade, debater e criar novas oportunidades a partir desse encontro. É o primeiro, então é muito especial por isso, começa do tamanho que a gente queria que fosse, com temas sobre o mercado e a perspectiva profissional para o setor da cultura”, finalizou.