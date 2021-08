Evelyn Félix lança seu novo single 'Your Crime'

No próximo dia 12 de Agosto, a atriz, cantora e modelo Evelyn Felix lança a sua mais nova música de trabalho 'Your Crime', que será disponibilizada em todas as principais plataformas digitais de streaming, do Brasil e do Mundo.

A composição é autoral e une referências que vão desde o gênero disco music até a febre mundial da música oriental, o K-pop, em uma proposta totalmente revolucionária, que possui a assinatura do produtor musical Viktor Judah.

Sobre a artista

Evelyn cresceu em um ambiente familiar bastante musical. Com um gosto eclético, a cantora (que também utiliza sua experiência como atriz em seus trabalhos musicais), é considerada uma artista completa e possui um repertório diverso e muito criativo que agrada bastante o público, e costuma refletir esse sentimento em visualizações, comentários e engajamento também nas redes sociais da artista.

Com experiências a nível local e nacional, em grandes palcos de Teatro e participações em projetos globais, como a minissérie Aruandas, da rede Globo e ainda passagens por montagens clássicas como “A bela e a fera” e “Romeu e Julieta”, a artista costuma conciliar bem as suas carreiras, de atriz, cantora e modelo, de uma forma inteligente, aproveitando sempre o que há de melhor em cada uma dessas áreas, pensando sempre novos caminhos e oportunidades, de forma independente, correndo atrás de apoio e recursos para realizar os seus sonhos com uma capacidade de gestão, que lembra muito ícones da cultura brasileira como Anitta, que faz questão de estar por dentro de todos os detalhes que envolvem a sua carreira, se lançando no show business, buscando desenvolver novas habilidades, para que ela se expanda, cada vez mais, de forma qualitativa, sem perder a essência e sua identidade, ainda que ela seja múltipla.



Sobre a origem da música

“Quando eu quis fazer Your Crime, eu quis fazer uma música que eu realmente escute, uma música que faça a gente dançar, se agitar, relembrar um pouco de como é os nossos momentos em balada.” Afirma a cantora, Evelyn Félix.”

Segundo a artista, Your Crime é uma mistura de muitos ritmos e estilos musicais diferentes como o Pop, Disco Music, Eletrônica, Trance e Funk. Suas principais influências são artistas e grupos aclamados mundialmente como Lady Gaga, Daft Punk, Dua Lipa, Kylie Minogue, entre outros, e ainda o estilo musical K-Pop, o seu preferido, dos últimos anos.

Expectativas para o lançamento nas plataformas digitais

“Eu confesso que estou ansiosa, mas eu acho que eu só vou ter noção de tudo, quando eu de fato, lançar a música. Até aqui, tudo o que eu estou vivendo está sendo como um sonho, estou muito feliz porque está tudo caindo como uma luva, tudo está acontecendo muito naturalmente, então eu espero que as pessoas gostem. Eu venho trabalhando bastante para que seja algo diferente de tudo o que as pessoas têm ouvido por aqui”

Sobre repercussão

“Eu tenho só uma meta, na verdade, não é número nem visualização, é poder abrir portas (pra mim e para outros artistas) e com Your Crime, mudar um pouco o cenário da música Amazonense. Eu sou uma pessoa que sempre está se desafiando a fazer algo novo, estou sempre buscando sair da bolha, eu não gosto e nem consigo ficar na mesmice! Então eu espero que as pessoas recebam de braços abertos esse novo projeto, principalmente as meninas que me seguem, pois o meu objetivo também é mostrar a elas, que elas também podem, que elas também são capazes de fazer uma coisa completamente diferente.” Destaca, Evelyn Félix.

Produção Musical

“Essa é uma música, que no decorrer dela, a gente acaba visitando vertentes bem diferentes do pop. Ela começa com uma vibe meio Lady gaga, e depois cria um clima mais disco music até que explode numa parte um pouco mais K-Pop, que por sinal, é uma das maiores influências da Evelyn, porque é algo que ela consome muito, e que por isso a gente trouxe pra produção dessa música, como uma forma de não deixar ela óbvia, e fazer o público perceber que essa é uma música que tem surpresas, e uma identidade própria também, e não satisfeito com essa mudanças, no final ainda tem mais uma mudança bem grande, que é quando entra um funk com uma mistura meio psy-trance, que proporciona uma experiência musical única.” Revela Viktor Judah, que conclui:

“Em Manaus é muito diferente você produzir Pop. No próprio Brasil assim, a gente não vê muitos artistas de grande grande destaque que tenham começado por essa proposta, e a Evelyn decidiu começar justamente por esse caminho. Eu acho isso massa. Tenho certeza que ela está preparada.”

Spoiler

Após o lançamento nas plataformas de streaming, o videoclipe de Your Crime, também já tem previsão de lançamento, para o fim do mês, no canal do Youtube da artista, que promete surpreender a todos,com uma referência estética futurista e muitos elementos da cultura pop, geek e Sci-Fi.