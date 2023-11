Estudantes fazem exposição fotográfica em shopping de Manaus

Manaus/AM – Estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Professora Letícia Fonseca Ramos, no Monte das Oliveiras, estão promovendo a exposição fotográfica “Experiência Fenomenológica Contemporânea”, no 1º piso do Shopping Manaus Via Norte, na zona norte. A mostra ficará aberta ao público até o dia 17 de novembro.

O objetivo do projeto é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas culturais presentes na Base Nacional Curricular Comum (BNCC).

Esta é a primeira edição do projeto que foi realizado entre os meses de abril e novembro, em três fases. Na primeira fase, os estudantes realizaram fotografias com iluminação natural. A segunda consistiu na realização de fotografias com luz artificial; e, por fim, na terceira, os estudantes realizaram fotografias artísticas-criativas.

Oficinas

Até a chegada ao produto final dos registros fotográficos, os estudantes participaram de uma oficina sobre “Os pilares da fotografia”, realizada pelo fotógrafo profissional, artista visual amazonense Rafael Rodrigues. Também fizeram pesquisa documental sobre os trabalhos do fotógrafo brasileiro reconhecido internacionalmente, Sebastião Salgado, a quem se deve a inspiração das fotos produzidas pelos alunos.

Processo de Produção

Com o tema livre, os estudantes elaboraram um esboço, descrevendo passo a passo a realização da fotografia, um modelo prévio da inspiração inédita.

Para produzir as imagens, a estudante Janis Joplin Souza, da 3ª série do Ensino Médio, se inspirou em plantas. A aluna buscou representar a importância dessas plantas em seus registros, como forma de conscientizar a sociedade sobre a preservação da flora.

“A partir da escolha desse direcionamento, trabalhei técnicas de iluminação, ângulo e enquadramento. Técnicas adquiridas pelo projeto”, afirmou a jovem.