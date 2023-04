‘Esquenta’ do Festival de Parintins vai reunir artistas e itens oficiais na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Toda a emoção que envolve o Festival de Parintins volta a Manaus no dia 3 de junho, data em que a Arena da Amazônia recebe a segunda edição do Arena Planeta Boi. O palco de grandes espetáculos vai receber a magia dos bumbás Caprichoso e Garantido, celebrando a cultura amazonense em uma megaestrutura, que vão mostrar uma prévia do que será apresentado no Bumbódromo, durante as três noites do Festival de Parintins.

"A primeira edição fez tanto sucesso que, para este ano, o Arena Planeta Boi já entrou no calendário das agências de turismo de outros países e da rede hoteleira de Manaus", comemora Valdo Garcia, diretor-presidente da Amazon Best.

E se não bastasse ver de pertinho a evolução dos itens oficiais dos bois de Parintins, a festa vai apresentar ao público atrações de peso, com muita história vinculada a maior manifestação cultural do Amazonas.

Com uma bagagem e tanto, que soma experiências nos dois bumbás, David Assayag subirá ao palco prometendo emocionar torcedores azulados e rubros ao fazer ecoar sua voz na Arena da Amazônia. David, hoje, mesmo integrando o time de artistas do Garantido e sem a responsabilidade de ser a principal voz do bumbá, aproveita os shows para relembrar momentos vividos – e cantados – no Caprichoso.

“Eu sei e sinto pelo carinho do público a importância que meu nome tem para o Festival de Parintins. Sou muito grato por poder emocionar com o meu canto as duas torcidas agora. Vou preparar um show muito bonito para o Arena Planeta Boi”, prometeu o ‘Rei’ David Assayag.

O ‘Rei’ receberá as cantoras Márcia Siqueira, do Garantido, e Paula Gomes, do Caprichoso. Em 2022, Márcia se apresentou no evento de estreia da Amazon Best, trazendo as toadas de luta pela Amazônia na sua voz. Para este ano, quem promete surpreender com seu ‘brado de resistência’ é Paula Gomes, uma das novas descobertas – e apostas – do Boi da Francesa nos últimos anos.

Márcia Novo é mais uma atração. Desta vez, a artista apresenta uma nova versão do projeto Eletroboi. A artista, ativista da causa indígena, promete mais uma vez levar representantes de diversas etnias para seu show.

Para encerrar a festa, o público vai contar com a animação e o bom repertório do cantor George Japa, filho de Parintins.

Público

O evento espera receber entre 25 e 30 mil pessoas na Arena da Amazônia. A empresa disponibilizou ingressos com valores a partir de R$ 25.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma presencial ou online. Os pontos físicos estão localizadoss nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara; já virtualmente, a compra pode ser feita no site BaladApp (https://baladapp.com.br/a/arena-planeta-boi-manaus-am-03-de-junho-de-2023/3677).

O público poderá escolher entre três setores: Pista Dabacuri, Área VIP Cunhã-Poranga e Camarote Amazon Best. No primeiro lote, acesso pista está custando R$ 25 e o setor VIP, R$ 105.

O Camarote Amazon Best será exclusivo para mil pessoas e os ingressos custam R$ 605, também no 1⁰ lote, incluindo Open Bar (incluindo cerveja, água, refrigerante, whisky, vodka e gin) e Welcome Food (petiscos variados) até às 00h. O setor garantirá aos brincantes uma camisa exclusiva do evento.

Ordem de apresentação

Em breve, a Amazon Best irá realizar um sorteio que definirá a ordem de apresentação dos bumbás no Arena Planeta Boi. Com o sorteio, a produção de cada bumbá vai organizar a apresentação dos seus itens oficiais para suas respectivas torcidas. Os shows de Caprichoso e Garantido terão duração de 1h30, cada um.

- Itens Oficiais do Caprichoso

Levantador de Toadas - Patrick Araújo

Apresentador - Edmundo Oran

Amo do Boi - Prince do Boi

Cunhã-Poranga – Marciele Albuquerque

Porta-Estandarte – Marcela Marialva

Rainha do Folclore – Cleise Simas

Sinhazinha – Valentina Cid

Pajé - Erick Beltrão

Tripa – Alexandre Azevedo

Marujada de Guerra

- Itens Oficiais do Garantido

Levantadores de Toadas – Sebastião Jr e Edilson Santana

Apresentador – Israel Paulain

Amo do Boi – João Paulo Farias

Cunhã-Poranga – Isabelle Nogueira

Porta-Estandarte – Lívia Christina

Rainha do Folclore – Edilene Tavares

Sinhazinha – Valentina Coimbra

Pajé – Adriano Paketá

Tripa – Denildo Piçanã

Batucada