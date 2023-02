Esquenta do Carnaboi abre calendário de eventos carnavalescos em Manaus

Do dia 13 a 22 de fevereiro, a festa passa a acontecer no parque Largo do Mestre Chico, na Praça 14 Janeiro. Já o Carnaboi será em dois dias: 25 e 26 de fevereiro, no Sambódromo, das 19h às 3h.

Manaus/AM - No próximo dia 12 acontece o Esquenta do Carnaboi. A abertura será às 19h, na praça Mindu Norte. Mais de 30 atrações musicais se apresentam, levando para o público, um repertório de toadas de sucesso.

