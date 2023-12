Espetáculos artísticos gratuitos encerram temporada natalina em Manaus; confira

Manaus/AM - O Mundo Encantado do Natal segue para a última semana de espetáculos de música, circo, dança e teatro nos espaços culturais. A programação inicia nesta quinta-feira (21), se estendendo até sábado (23). A entrada é gratuita e não precisa de agendamento para ter acesso. O Mundo Encantado do Natal é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e teve início no dia 3 de dezembro.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a programação natalina se estendeu aos bairros, municípios, escolas e espaços culturais e igrejas. “É uma época do ano de oportunidades para aumentar a renda da classe artística, dos fazedores de cultura que empreendem a partir da economia criativa”, pontua o secretário.

Nesta última semana de atrações, a programação inicia nesta quinta-feira (21), das 18h às 21h, com diversas atrações movimentando o palco do Largo de São Sebastião, começando com os espetáculos circenses: malabaristas, palhaços e o Mágico Davis. O Grupo Vocal dos Corpos Artísticos também se apresenta e a noite encerra com o show de Luso Neto.

Na sexta-feira (22), a partir das 18h, o Largo recebe os palhaços Ventarola, Aleluia, Cacau e Pão Doce, que prometem muita alegria ao público infantil. O Coral Apolo XXI e o espetáculo de dança “Moonwalker” também estão na programação. O show musical, das 19h às 21h, é de Cinara Nery.

Ainda na sexta, o Teatro Gebes Medeiros, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro (antigo Ideal Clube) apresenta o espetáculo “Brilhante Natal”, da Casa Zeus Produções Artísticas. E no Teatro da Instalação, na rua Frei José dos Inocentes, no Centro, acontece o espetáculo “Natal em Todo o Brasil”, da Dr. Criações e Companhia. Ambos iniciam às 19h e a classificação é livre.

A Fábrica do Papai Noel, que funciona do Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, recebe o público inscrito no portal da Cultura, até este sábado. Assim como o Teatro Amazonas com o concerto “O Encanto do Natal”. Neste caso, as duas atrações estão com lotação esgotada.