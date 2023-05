Espetáculo 'Peter Grimes' retorna ao Festival Amazonas de Ópera nesta sexta

Manaus/AM - O espetáculo “Peter Grimes”, de Benjamin Britter, será apresentado amanhã (19), às 20h, no Teatro Amazonas. Outras duas récitas serão apresentadas nos dias 25 e 28 de maio, dessa vez às 19h, também no Teatro Amazonas, que constitui, durante o Festival Amazonas de Ópera, o principal palco da música clássica no país.

A montagem tem direção cênica de Pedro Salazar, direção musical e regência do maestro Luiz Fernando Malheiro e protagonismo do tenor brasileiro Fernando Portari, que dá vida ao Peter Grimes. Com três horas de duração, a obra conta a história do pescador que, mesmo inocentado pela morte de seu ajudante em condições misteriosas, sofre com os comentários e as insinuações dos moradores do vilarejo.

A ópera “Peter Grimes” já foi apresentada no 24º Festival Amazonas de Ópera, em 2022. O retorno em 2023 se justifica pelo fato de ter sido sucesso de público no ano passado, e de ter recebido o Prêmio Concerto, como melhor produção de ópera no país.

Temas atuais

A ópera “Peter Grimes” foi escrita no final da Segunda Guerra Mundial. E alguns dos temas, transversais a ela, ainda são atuais, como o julgamento e opressão social, exploração do trabalho infantil e intolerância.

A complexidade dos personagens é ilustrada ao longo da montagem. A essência da literatura de Britten é mantida no espetáculo. O coro dá vida ao sentimento comunitário de justiçamento, que é visto com prazer por alguns dos personagens, que se assemelham a comportamentos que podemos observar nos dias atuais com os tribunais digitais, corriqueiros no cotidiano contemporâneo, nas reputações são construídas ou destruídas a partir de situações inconclusivas.

O mar é um grande componente desta trama, já que o solitário pescador encontra nele seu sustento, e a comunidade, por consequência, seu alimento; os movimentos do mar encontram nessa obra ritmo e tom, já que o enredo dá conta de um mar que afoga, mas que também encanta através da música, é o mar que conecta todos os personagens na mesma realidade.

Os ingressos para assistir “Peter Grimes” estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou no shopingressos.com.br.