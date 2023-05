Espetáculo 'Peter Grimes' encerra Festival Amazonas de Ópera neste domingo

Manaus/AM - O espetáculo “Peter Grimes", de Benjamin Britten, encerra o 25º Festival Amazonas de Ópera, neste domingo (28), às 19h, no Teatro Amazonas. Com três horas de duração divididas em três atos, a obra internacionalmente prestigiada narra a história de um pescador que, mesmo inocentado pela morte de seu ajudante em condições misteriosas, sofre com comentários e insinuações dos moradores do vilarejo.

A montagem tem direção cênica de Pedro Salazar, direção musical e regência do maestro Luiz Fernando Malheiro e protagonismo do tenor brasileiro Fernando Portari, que dá vida ao Peter Grimes. Em 2023 a obra retornou ao 25º Festival Amazonas de Ópera após uma temporada de sucesso em 2022 que rendeu o Prêmio Concerto, como melhor produção de ópera no país.

A 25ª edição do FAO iniciou no dia 21 de abril com títulos no Teatro Amazonas, além de recitais, concertos e programação nos espaços culturais do Estado da capital e nos municípios.

Serviço:

Data: Domingo, dia 28 de maio de 2023

Horário: 19h (início do espetáculo)

Local: Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião – Centro.