Espetáculo 'Dois Irmãos' confirma segunda temporada para agosto em Manaus

Manaus/AM - A segunda temporada do espetáculo 'Dois Irmãos' está confirmada. As novas apresentações ocorrem em agosto deste ano, no Teatro da Instalação, no Centro de Manaus. Confira as datas.

Baseado no romance de mesmo nome do escritor amazonense Milton Hatoum, a peça encerrou a primeira temporada na semana passada, com sucesso de público nas 12 sessões apresentadas.

O diretor do espetáculo, Cairo Vasconcelos, comemora o resultado. "Os atores emocionaram, e a montagem conseguiu alcançar o objetivo de envolver o público dentro da estória", ressaltou.



Contemplada no Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro 2022, a peça é produzida e encenada por artistas amazonenses. O elenco é formado pelos atores Amanda Magaiver, Brenda Amora, Acácia Mié, Junior Victorino, Beto Monteiro, Wilson do Carmo e Gabriel Mota. Os artistas contaram com preparação corporal de Emília Pontes, que também assina a produção.

Dione Maciel criou os figurinos e Eugenio Lima é responsável pela maquiagem. Viktor Judah assina a produção musical, e Marcio Braz, a iluminação. Juca Di Souza criou o cenário da montagem.



Os atores Junior Victorino e Beto Monteiro interpretam os gêmeos Omar e Yaqub, respectivamente. Omar é um bon-vivant, ou seja, um jovem que curte os prazeres da vida. Já Yaqub é dedicado aos estudos e ao trabalho.

Segundo Victorino, interpretar um dos gêmeos surpreendeu a cada apresentação. "Durante o processo, nós não temos noção de como vai ser, como o público vai receber. A grata surpresa foi que nós fomos totalmente abraçados. As pessoas nos acolheram, nos deram gestos maravilhosos de carinho e aceitação", afirmou.

Para Beto Monteiro, o personagem foi um presente. "Agradeço a cada um dos meus colegas de cena, a cada colega de backstage (bastidores) que fizeram o projeto acontecer. São excelentes profissionais. E não posso deixar de convidar o público para nossa segunda temporada", disse.

Sinopse

O espetáculo 'Dois Irmãos', uma ficção lançada pelo escritor Milton Hatoum em 2000, narra a história dos gêmeos Omar e Yaqub. O relacionamento entre os dois irmãos é marcado por tensão. A rivalidade dos gêmeos acaba envolvendo todos da família libanesa que mora em Manaus.

A peça apresentada na capital é uma adaptação livremente inspirada no livro do escritor amazonense, que retrata a cidade de Manaus com detalhes e apresenta personagens complexos. Por meio do drama familiar dos irmãos, o espetáculo aborda temas como identidade, amor, culpa e redenção, explorando as nuances das relações humanas e as consequências das escolhas.

O romance de Milton Hatoum já foi adaptado para TV, em minissérie da Globo; em espetáculo teatral, por profissionais de São Paulo; e em HQ (História em Quadrinhos), pelos quadrinistas paulistanos Fábio Moon e Gabriel Bá. É a primeira vez que o romance ganha uma peça teatral criada e produzida por amazonenses.

Segunda temporada

A segunda temporada do espetáculo 'Dois Irmãos' será apresentada no Teatro da Instalação, no Centro de Manaus. "Estamos preparando algumas surpresas para o público, principalmente porque nós vamos para um teatro maior", destacou o diretor Cairo Vasconcelos.

As sessões vão ocorrer nos dias 3, 4, 5, 17, 18 e 19 de agosto (quinta, sexta e sábado), sempre a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). De acordo com a Menina Miúda Produções, a venda online dos bilhetes começa em julho, pelo Sympla.

Nos dias das apresentações, os espectadores também poderão fazer a compra na portaria do teatro, uma hora e meia antes do espetáculo. A classificação é livre para pessoas acima de 16 anos, e a peça conta com intérpretes de Libras.