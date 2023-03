Espetáculo 'Tô de Plantão' é apresentado pela primeira vez em Manaus

"Transformo a realidade dos profissionais de saúde em humor, fazendo com que o trabalho se torne mais leve", afirma o ator, que interpreta diversos personagens, como a moça que cuida da limpeza, a nutricionista, a filha do paciente que ameaça processar o hospital e denunciar nas redes sociais, assim como alguns tipos de enfermeiros e outros personagens", disse Diego.

