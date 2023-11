Espetáculo de circo acontece nesta quarta em escola do Tarumã em Manaus

O objetivo do evento é aproximar as crianças da escola, além de promover a interação com a comunidade, por meio da cultura circense, assim como conceder a oportunidade de vivenciar a magia do mundo do circo.

Com entrada gratuita, a ação acontecerá às 16h com apresentações, o palhaço Teco-Teco, o mágico Spaguete, o pirafogista Mister Alain Vasquez e o boneco de ventríloquo Luizinho.

Manaus/AM – A 3ª ação do projeto "Circo na Escola 2023" será realizada na escola municipal Santa Rosa 2, localizada na rua Rio Purus com Baré, na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona Oeste, nesta quarta-feira (8).

