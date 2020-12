Espetáculo ‘A Caixa Mágica do Natal’ será exibido nacionalmente

Manaus/AM - Com sessões esgotadas no Teatro Amazonas, o espetáculo premiado “A Caixa Mágica do Natal” será exibido nacionalmente pela TV Brasil, canal 2.1 (TV aberta) nos dias 24, às 21h30, e 25 de dezembro, às 11h30 (horários de Manaus). Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a produção para exibição é da TV Encontro das Águas.

O espetáculo também será exibido no Facebook da TV Encontro das Águas, nos mesmos dias e horários; e Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), no dia 25.

“Esta é mais uma chance para as pessoas que não conseguiram prestigiar no Teatro Amazonas possam apreciar este lindo espetáculo de Natal, que passa uma mensagem de esperança em um ano repleto de dificuldades, perdas e desafios. É também uma chance para que públicos de outros estados conheçam esta produção premiada, realizada por amazonenses”, ressalta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Em 1h20 de duração e embalado por uma trilha sonora com clássicos de Natal e referências pop, o espetáculo faz uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história de uma criança que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando, a pedido de sua avó, ela abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e mergulha num mundo mágico ao lado do duende Jujuba.

A nova montagem do espetáculo conta com a Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas, em formações reduzidas. A direção musical é do maestro Marcelo de Jesus e a coreografia de Monique Andrade.

Premiado – “A Caixa Mágica do Natal” ganhou três categorias do 20º Prêmio Cenym de Teatro Nacional: Melhor Figurino, Melhor Qualidade Técnica e Melhor Maquiagem, no mês de novembro, e venceu na categoria Musical Norte, por voto popular, na segunda edição do Prêmio Brasil Musical, em março.