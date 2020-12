Espetáculo ‘A Caixa Mágica do Natal’ estreia neste domingo em Manaus

Manaus/AM - A nova temporada do espetáculo “A Caixa Mágica do Natal” inicia neste domingo (06), no palco do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro. O espetáculo fica em cartaz até o dia 23 de dezembro, com acesso gratuito e agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e pelo site do Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br).

Com texto de Thaís Vasconcelos e direção cênica de Matheus Sabbá, o musical ganhou três categorias do 20º Prêmio Cenym de Teatro Nacional: “Melhor Figurino”, “Melhor Qualidade Técnica” e “Melhor Maquiagem”, em novembro; e venceu na categoria “Musical Norte”, por voto popular, na segunda edição do Prêmio Brasil Musical, que aconteceu em março.

Em 1h20 de duração e embalado por uma trilha sonora com clássicos de Natal e referências pop, o espetáculo faz uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história de uma criança que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando, a pedido de sua avó, abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e mergulha num mundo mágico ao lado do duende Jujuba.

A nova montagem do espetáculo conta com a Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas. A direção musical é do maestro Marcelo de Jesus e a coreografia, de Monique Andrade.

Neste ano, “A Caixa Mágica do Natal” ganhou uma série de protocolos de segurança em prevenção a Covid-19, além de cenas modificadas para respeitar o distanciamento entre os atores e novas coreografias.

A programação natalina no Teatro Amazonas vai contar ainda com intérprete de Libras, audiodescrição e receptivo para atender ao público de pessoas com deficiência.