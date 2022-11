Espetáculo The Beatles acontece nessa sexta em Manaus

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (25), o espetáculo The Beatles com a banda Abbey Road estará em Manaus para um show no Porão do Alemão. Com 20 anos de estrada, o grupo se tornou a banda "Beatles Official Brasil " e fará um show cênico que descreve com fidelidade a trajetória da maior banda de todos os tempos. Os ingressos no setor pista custam R$ 20 e área VIP R$ 30 e podem ser comprados na bilheteria da casa de shows ou através do site sympla.com.br

O show promete os primeiros sucessos como Twist and Shout, She Loves You e I Wanna Hold Your Hand, passando pela fase psicodélica até Hey Jude e Let it Be. Tudo isso somado a projeções e efeitos multimídia, além da maior coleção da América Latina de instrumentos originais de época idênticos aos usados pelo quarteto, que transformam essa experiência em uma viagem musical.