Especial Red Hot e Coldplay agita fim de semana em Manaus

O espaço conta com área para fumantes, opções de combos de cervejas e drinks promocionais até as 22h.

Manaus/AM - Este fim de semana será agitado para os amantes do rock no Porão do Alemão. Na sexta-feira(2), a banda Jungle Peppers comanda o especial Red Hot Chilli Peppers e no sábado a banda Rockaholics apresenta o especial Coldplay.

