Especial 'Pink Floyd Experience' chega a Manaus este mês

Manaus/AM - Uma imersão musical e visual nas histórias e mentes de David Gilmour e Roger Waters por 80 minutos. Essa é a proposta principal do show ‘Pink Floyd Experience In Concert’ que homenageia os responsáveis pela história musical de uma das maiores bandas de todos os tempos: a banda Pink Floyd.

A experiência contará com efeitos visuais, projeções em Mapping 3D, um palco temático e orquestra ao vivo regida por um maestro. Fato esse que agrega mais qualidade e elevam o nível musical do espetáculo, levando a experiência In Concert aos olhos e ouvidos de todos os espectadores do show.

O show será realizado pela MB Eventos no dia 30 de abril, a partir das 21h30, no Studio 5, zona Sul. Os ingressos do 1º lote estão à venda nas lojas Ramsons dos shoppings Manauara, Sumaúma e Amazonas ou de forma online pelo site shoppingingressos.com. Os preços variam entre R$ 50 e R$ 240, valores de meia-entrada e inteira sem a taxa do site.

Será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 (2 doses ou dose única). Mais informações pelo número (92) 9 8216-3787.

Repertório

No repertório do Pink Floyd In Concert estarão ‘Mother’, ‘Wish You Where Here’, ‘Time’, ‘Another Brick in the Wall’, entre outros sucessos da banda britânica.

O Pink Floyd Experience é composto pelo vocalista Fernando Garcia Torres Meira, pelo baixista e a 2ª voz da banda, Rodrigo Teixeira Barbosa de Vasconcelos, pelo guitarrista Pedro Mendes, pelo baterista Victor Gomes, pelo tecladista Willians Sousa Alves e pela backing vocal Mariana Nunes.