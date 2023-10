Especial 'The Beatles' terá entrada gratuita neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A banda Black Mersey, cover do The Beatles vai realizar neste sáabado (21) um show gratuito no Millenium shopping. A programação conta ainda com apresentações de Fred Mar, Isabel Barros e Fátima Silva.



O idealizador da banda, Rafael Marques garante que o repertório conta com grandes clássicos como Hey Jude, Let it be, Yesterday, Come together, I want to hold your hand, She loves you, entre outros mega hits da banda inglesa.



A Black Mersey tem 15 anos de estrada e já fez diversas apresentações em Manaus e cidades do resto do Brasil. Confira a programação:



Sábado (21)

- 12h às 14h30 Fred Mar e Isabel Barros

- 19h Show cover The Beatles com a banda Black Mersey



Domingo (22)

- 13h às 15h Fátima Silva