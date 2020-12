Espaços culturais têm programação suspensa a partir de sábado

Manaus/Am - A partir deste sábado (26) a programação e a visitação dos espaços culturais em Manaus será suspensa. A medida é em razão do novo decreto do Governo para o enfrentamento da Covid-19 no Amazonas.

As atividades nos equipamentos culturais vão ser suspensas até o dia 10 de janeiro e uma nova agenda vai ser reestruturada, conforme o cenário no Estado.

As apresentações marcadas para os teatros, Amazonas e Instalação, vão ser reagendadas, assim como as dos cineteatros (Guarany, Padre Pedro Vignola, Comandante Ventura e Aldemar Bonates).

Os centros culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça, dos Povos da Amazônia e Usina Chaminé vão ter os eventos suspensos, além de serem fechados para visitação.

Os museus também não vão funcionar, como o Palacete Provincial, que abriga o Museu de Arqueologia, Museu da Imagem e do Som (Misam), Museu de Numismática do Amazonas, Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado; o Museu do Seringal Vila Paraíso; e o Museu do Homem do Norte.

A Galeria do Largo também vai interromper as atividades; assim como a Casa das Artes. As bibliotecas seguem fechadas.

Editais - Por conta da suspensão de atividades nos espaços culturais, ficam também suspensos os editais de seleção de propostas para autorização de uso com ônus e sem ônus dos equipamentos culturais, até que a agenda dos eventos seja reestruturada.