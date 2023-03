'Elas Cantam Samba' faz show em homenagem às mulheres neste sábado em Manaus

Manaus/AM - No próximo dia 11 de março, as cantoras Cláudia Trindade, Lucilene Castro e Márcia Siqueira, sobem ao palco do Luar de Uaicurapá para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Esta será a primeira apresentação do Elas Cantam Samba do ano de 2023, projeto que já tem 10 anos de existência, com 02 CD 's gravados e 01 DVD, que foi gravado no Teatro Amazonas em 2017 (disponível nas plataformas digitais).

Para essa apresentação, em homenagem a semana da mulher, as cantoras escolheram um repertório onde coloca a mulher como maior destaque, dando ênfase a composições de sambistas como: Leci Brandão, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Alcione, Clara Nunes e Beth Carvalho.

O show de abertura fica por conta de outra cantora amazonense: Ellen Mendonça, que fará um repertório de músicas nacionais e internacionais, também homenageando outras grandes divas da música mundial, como Elis Regina, Amy Winehouse, Nina Simone, Marisa Monte e Maria Bethânia.

A noite será uma celebração a mulher e a música dessas mulheres. O evento começa a partir das 19h e a produção é de Simone Holanda.

Para mais informações e reservas; (92) 92 99495-3356/ (92) 98157-3697