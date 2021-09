Editora Valer realiza 'Manhã Cultural’ no Parque do Mindu neste sábado

Manaus/AM - Com a retomada gradual de eventos culturais presenciais, a editora Valer volta a proporcionar grandes encontros acadêmicos e literários em Manaus e vai realizar neste sábado (18), a primeira ‘Manhã Cultural', no Parque do Mindu, de 8h às 11h, com entrada gratuita. Na oportunidade, a editora vai oferecer um delicioso coffee break para os presentes e ainda, um desconto de 50% para quem for comprar os livros expostos nesta data.

O tema deste primeiro evento é 'História, Cultura e Sociedade', no qual escritores e leitores se encontrarão para uma manhã com muito bate-papo sobre cultura, sociedade, história e Amazônia, enquanto saboreiam o café e nos intervalos das apresentações, música popular brasileira, com France Martins (voz e violão).

A programação principal conta com dez autores, que estarão no anfiteatro do parque e falarão sobre os seus livros recentemente lançados pela Valer. Os convidados são Renan Freitas Pinto, Antônio Witkoski, Elisângela Maciel, Jaime Diakara, Hiana Magalhães, Auxiliomar Ugarte, Robeilton Gomes, César Bubolz, Pedro Marcos Mansour Andes e Adriana Brito Barata Cabral. Quem irá apresentar o encontro é a professora doutora e coordenadora editorial da Valer Neiza Teixeira e o escritor Tenório Telles.

Durante o evento, haverá venda de livros sobre diferentes temas da editora Valer, todos com 50% de desconto. Ao final da apresentação dos autores desta Manhã Cultural, será realizada uma sessão de autógrafos. Esse será o primeiro de quatro ‘Manhãs Culturais da Valer’. As próximas datas serão divulgadas em breve.

A editora Valer conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que cedeu o espaço do Parque do Mindu para a realização deste evento.

A Valer ressalta a importância de seguir as normas da OMS durante o encontro como o uso de máscara e álcool 70%.