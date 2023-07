Edital para participação no 11º Festival Amazonas de Dança segue aberto para inscrições

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) iniciou na segunda-feira (24/07), as inscrições no edital para o 11º Festival Amazonas de Dança. O período vai até o dia 7 de agosto. O objetivo da iniciativa é o fomento às atividades artístico-culturais no Estado do Amazonas.

O Festival Amazonas de Dança (FAD) é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). A iniciativa busca trazer mais visibilidade para os artistas da região.

As inscrições são gratuitas e destinadas aos interessados que se enquadrem nas regras do edital, disponível para consulta no Portal da AADC (agenciacultural.org.br). Os inscritos poderão apresentar propostas de espetáculos nos diferentes estilos da dança, e podem ser pessoas físicas ou jurídicas.

Cada uma das apresentações selecionadas receberá cachê artístico, que possui o valor variável de acordo com o tempo de apresentação. Para realizar a inscrição, o responsável deve ter em mãos documentação completa especificada no edital, que inclui declaração de autoria da obra coreográfica, currículo de todos os integrantes e portfólio do proponente.

Além do apoio financeiro, os aprovados receberam apoio logístico nos espetáculos realizados no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, Largo de São Sebastião e nos centros de convivências do estado.

O resultado parcial com a lista de espetáculos selecionados será divulgado entre os dias 19 e 20 de agosto, no Portal da Cultura do Amazonas (editais.cultura.am.gov.br). Após a fase recursal, o resultado final será divulgado no dia 22 de agosto, no mesmo portal.

Para mais informações e detalhamento sobre o processo de inscrição, acesse o edital no site da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultura (agenciacultural.org.br).