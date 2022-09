É hoje: primeiro dia do festival Paço a Passo tem Duda Beat, Djonga e Jão

O evento também conta com espaços teatrais e gastronômicos e será realizado nas proximidades do Paço da Liberdade no Centro Histórico de Manaus. Confira a programação de hoje:

Manaus/AM - Neste sábado começa o festival #SouManaus Passo a Paço. O evento cultural tem acesso gratuito e começa hoje com os artistas Djonga, Duda Beat, Jão e Double You, além das atrações locais como Alaídenegão e Márcia Novo.

